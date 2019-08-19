"أرامكو" السعودية تطلب من بنوك اقتراحات بشأن أدوار في الطرح المزمع

قال مصدران مطلعان، إن "أرامكو" السعودية طلبت رسميًا من بنوك كبرى، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين، أن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ"أرامكو"، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسية لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.