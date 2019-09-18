هيئة السوق المالية السعودية تجري محادثات مع أرامكو بشأن قواعد الطرح العام الأولي

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، إن الهيئة تجري محادثات مع أرامكو السعودية ومستشاريها بشأن المتطلبات التنظيمية لإدراج شركة النفط العملاقة في سوق الأسهم المحلية.

وقال القويز، يوم الأربعاء: "نواصل المحادثات مع الشركة ومستشاريها حول استعدادهم، وأيضًا بشأن متطلباتنا التنظيمية في السوق".

وذكرت رويترز هذا الشهر أن أرامكو المملوكة للدولة تخطط لبيع واحد في المئة من أسهمها هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 20 مليار دولار، و 1% أخرى في 2020 قبل طرح عام أولي في الأسواق الدولية.

وفي العادة، تطلب هيئة السوق المالية من الشركات طرح ما لا يقل عن 20-30% من أسهمها عندما تريد طرحًا عامًا أوليًا.

ولم تتقدم أرامكو بعد بنشرة الطرح إلى هيئة السوق المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان، هذا الأسبوع: إن الطرح العام الأولي سيكون جاهزًا خلال العام القادم، والاستعدادات قائمة رغم هجوم السبت على منشآت لها.

وقال القويز، مشيرًا إلى تلك المحادثات: "نتلقى طلبات إعفاء أو استثناء عند الحاجة، ونراجعها على أساس كل حالة على حدة".

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة يوم الأربعاء: إن الإدراج الأولي لأرامكو سيكون في البورصة السعودية بالرياض (تداول)، لكن الحكومة ما زالت تدرس إدراجًا ثانويًا في الخارج.