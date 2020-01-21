"إيرباص" تقترح تزويد الخطوط السودانية بثماني طائرات

المصدر: أ ف ب

أعلن السودان الثلاثاء أن مجموعة ايرباص الأوروبية المصنعة للطائرات، اقترحت تزويد الخطوط الجوية السودانية (سودانير) بثماني طائرات جديدة، وذلك بعد عقوبات اقتصادية أمريكية على الخرطوم استمرت عقودا.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن وفدا من شركة إيرباص، أجرى مباحثات في الخرطوم مع وزيري المالية والبنية التحتية.

وقالت الوزارة في بيان "وعد وزير البنية التحتية بعرض المقترح على مجلس الوزراء"، فيما "وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على مقترح شركة إيرباص بتزويد سودانير بثماني طائرات جديدة".

كما عرضت ايرباص تقديم الدعم الفني للخطوط الجوية السودانية.

وعانت سودانير جراء العقوبات الاقتصادية التي ظلت واشنطن تفرضها على الخرطوم منذ 1997.

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية في تشرين الأول/أكتوبر 2017 لكن شركة الطيران المملوكة للحكومة لم تستطع معاودة العمل بكامل طاقتها وما زالت تعاني صعوبات في الحصول على قطع الغيار .