"إمباور" الإماراتية: تلقينا التزامات بقروض تزيد عن ملياري دولار‎ لتمويل صفقات محتملة

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، إنه تلقى التزامات من بنوك محلية ودولية بقروض تصل إجمالا لما بين ستة وثمانية مليارات درهم إماراتي (1.6 و2.2 مليار دولار) لتمويل صفقات استحواذ محتملة.

وقال الرئيس التنفيذي أحمد بن شعفار، إن الشركة تجري مناقشات للاستحواذ على أنشطة تبريد مركزي في شركتين أو ثلاث شركات دون أن يذكر أسماء.

وأضاف: "مؤخرا، تلقينا مقترحات من بنوك تتيح سيولة لنا تتراوح بين ستة وثمانية ملايين درهم".

وكان حديث بن شعفار على هامش مؤتمر صحفي لإعلان النتائج السنوية لإمباور، حيث أعلنت تحقيق إيرادات 2.19 مليار درهم في عام 2019 بزيادة 7.9% عن العام السابق، كما حققت ربحا صافيا مقداره 871 مليون درهم بزيادة 8.3 %.

وردا على سؤال عما إذا كانت إمباور ستقترض في الربع الأول من 2020، قال بن شعفار إن الشركة قد تلجأ إلى البنوك إذا مضت قدما في خطط الاستحواذ الخاصة بها.

وأضاف: "نحن مستعدون بالفعل، والبنوك متأهبة وجاهزة، تنتظر فقط إشارة الانطلاق".

وتابع أن إمباور لا تنوي إصدار سندات.

وقال إن الطرح العام الأولي الذي تدرسه الشركة منذ سنوات لا يزال مطروحا، لكن المساهمين سيكونون أصحاب القرار النهائي.

وإمباور مملوكة لمجموعة تيكوم التابعة لدبي القابضة وهيئة كهرباء ومياه دبي، وقال: "التقيت مع السيد عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وقال لي...دعونا نعقد جلسة لإعدادكم لطرح عام أولي. "أراها فكرة جيدة، ولكن مرة أخرى القرار بين يدي المساهمين لتحديد موعد التنفيذ. ولكن نحن مستعدون لذلك".

وذكر بن شعفار في المؤتمر الصحفي، أن الشركة قامت بصرف توزيعات نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين يوم الأحد.