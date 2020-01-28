"إيرباص" تتوصل إلى تسوية مالية مع ثلاث دول لتجنب الملاحقات القضائية‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت "إيرباص"، الثلاثاء، توصلها إلى "اتفاق مبدئي" مع السلطات القضائية البريطانية والفرنسية والأمريكية، يقضي بدفعها غرامات مالية كبيرة لتجنب ملاحقتها على خلفية انتهاكات مفترضة لقوانين مكافحة الفساد.

ولعبت هذه القضية دورا في تغيير فريق إدارة مصنّع الطائرات الأوروبي الذي يعمل فيه 134 ألف شخص، ويساهم بنسبة مهمة في التجارة الخارجية لفرنسا وألمانيا.

وقالت الشركة في بيان: إنه تم "التوصل لهذه الاتفاقات في إطار تحقيق حول مزاعم فساد والامتثال للوائح الأمريكية لتجارة الأسلحة"، دون أن تذكر التفاصيل المالية.

ونقلت، الإثنين، صحيفة "فايننشال تايمز" عن محللين أن "إيرباص" يمكن أن تدفع أكثر من 3 مليارات يورو لإنهاء هذه النزاعات. ويتطابق هذا المبلغ، في حال تأكده، مع قيمة الأرباح الصافية التي حققتها الشركة عام 2018.