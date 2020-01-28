فودافون توقع مذكرة مع الاتصالات السعودية لبيع حصتها بعمليات مصر

نقل بيان للحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" البريطانية للاتصالات أن الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع الاتصالات السعودية قد تفضي إلى بيع حصتها في أنشطتها بمصر.

ونسب البيان إلى الرئيس التنفيذي نيكولاس ريد قوله:"قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس بإستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها."

وتملك "فودافون" البريطانية 55 بالمئة في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

وأغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعًا نحو 10 بالمئة، اليوم، بفضل أنباء الصفقة المحتملة وكان من بين الأنشطة تداول في البورصة.

وكانت "المصرية للاتصالات" أعلنت، يوم الأحد، أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي، وتعمل في سوق الاتصالات المصرية أيضًا شركة أورنج الفرنسية ومجموعة اتصالات الإماراتية.