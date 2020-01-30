مصر تعلن شرط إتمام بيع حصة فودافون للسعودية

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم الخميس، إن إتمام اتفاق بيع حصة في فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية مشروط بموافقته النهائية على العملية.

وأضاف الجهاز، في بيان، أنه في حالة إتمام عملية الاستحواذ المحتملة، فإن فودافون ملتزمة بالحصول على موافقة كتابية مسبقة منه على أي عمليات تتعلق بالتغيير في كيانها القانوني أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء حصتها البالغة 55% في فودافون مصر مقابل 2.392 مليار دولار.

تملك فودافون 55% في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

واحتفظ الجهاز بحقه "في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين".

وقال إنه على الرغم من أن سياسته تقضي بعدم التدخل في الصفقات التجارية بين الشركات، إلا أنه يؤكد "أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين (فودافون العالمية والاتصالات السعودية) مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع".

وأرجع ذلك إلى "ضمان حقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، وكافة حقوق الدولة من جانب آخر".