مؤسس أمازون ربح 13.5 مليار دولار في 15 دقيقة

نمت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، والذي يعد أغنى رجل في العالم، بمقدار 13.5 مليار دولار في 15 دقيقة فقط يوم الخميس.

وجاء ذلك بعد ارتفاع سعر سهم أمازون بنسبة 12% إلى 12 ألف دولار خلال التداول يوم الخميس في نيويورك وبعد أن سجلت أمازون إيرادات بلغت 87 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بـ 72.4 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2018، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

ومن شأن ارتفاع قيمة سهم بيزوس أن يجعل صافي ثروته الحالية حوالي 129 مليار دولار، مما يجعله متجاوزا مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، والذي تصدر لقب أغنى شخص في العالم خلال العام الماضي.

كما تم الاعتراف به كأغنى شخص في التاريخ الحديث بعد أن بلغت ثروته 150 مليار دولار في يوليو 2018.

وجاء ارتفاع الأسهم يوم الخميس بعد أداء ممتاز لشركة أمازون في الربع الأخير من العام الماضي، وأبلغ عملاق التكنولوجيا عن عائد للسهم الواحد بلغ 6.47 دولار، مقابل توقعات بلغت 4.04 دولار.

ويأتي الجزء الأكبر من ثروة بيزوس البالغ من العمر 56 عاما من ملكيته لحوالي 12% من أسهم أمازون.

وتعتبر أمازون أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.