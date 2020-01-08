وزير الطاقة الإماراتي: لا مخاطر فورية على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع مخاطر فورية على شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي للقطاع.

جاء ذلك بعد أن شن الحرس الثوري الإيراني مساء الثلاثاء هجمات صاروخية على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الجمعة الماضية.

وأضاف المزروعي على هامش مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي أنه ينبغي عدم المبالغة وأن الوضع الحالي ليس حربًا، مؤكدا "نحتاج إلى الهدوء والاستقرار في سوق النفط‎"، وأن "سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا‎".

وأوضح أنه لا يتوقع نقصا في المعروض إلا أن يحدث تصعيد كارثي في المنطقة، مؤكدا أن "أوبك ستتدخل إذا حدث نقص في معروض النفط‎".

وقال "لسنا قلقين في الإمارات حيال معروضنا النفطي والطلب عليه‎"، مشيرا إلى أن "أوبك لا تناقش حاليا أي خطوات للمستقبل بعد التوترات"، "لكن ستعكف على تقييم الوضع إذا حدث نقص في إمدادات النفط".

وذكر أن "مخزونات النفط العالمية تحوم حول متوسط 5 سنوات"‎، وأن "الطلب على النفط جيد".، مشيرا إلى انه "لا يتوقع وضعا تشوبه مخاوف من نقص المعروض النفطي"، وأن "أوبك ستستجيب إذا اقتضت الحاجة لكن - لدينا حدودنا أيضا - لتعويض أي نقص نفطي محتمل‎".

من جانبه، قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم الأربعاء إن المنشآت النفطية العراقية آمنة وإن إنتاج البلاد مستمر.

وأضاف انه "من دواعي الارتياح البالغ أن المنشآت تظل آمنة في العراق، والإنتاج مستمر وفعال".، معربا عن تفاؤله بأن العراق سيصل إلى معدل امتثال بنسبة 100 بالمئة بتخفيضات أوبك في الوقت المناسب على الرغم من التوترات الحالية.

وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال باركيندو إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لا تستطيع وحدها تحمل مسؤولية الإبقاء على سوق النفط متوازنة.