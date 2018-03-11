السودان يسمح للبنوك بتقديم تمويلات عقارية للمغتربين

أصدر البنك المركزي السوداني، اليوم الأحد، تعليمات تسمح فيها للمصارف بتقديم خدمات التمويل العقاري (القروض) للسودانيين العاملين بالخارج.

وفي بيان صادر عن المركزي السوداني اليوم، قال حازم عبدالقادر محافظ البنك، إن "أهمية التعليمات تأتي باعتبارها استجابة من الدولة لمطالب السودانيين العاملين بالخارج".

وتسمح التعليمات الصادرة للمغتربين، بالحصول على تمويل شراء أرض سكنية، أو عقارات جاهزة، أو تمويل تشييد مبان في جميع ولايات السودان.

ويحاول البنك المركزي من خلال هذا القرار، جذب ودائع وسيولة مغتربي السودان بالعملة الأجنبية، التي تشهد شحًا في السوق المحلية.

وأدى شح النقد الأجنبي في البلاد، إلى تعزيز دور السوق الموازية (السوداء)، وتداول النقد الأجنبي داخل القنوات غير الرسمية.

المسؤول السوداني قال في البيان، إن "توفير سكن للمغتربين، يمكن من جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد، وضخها في شرايين الاقتصاد المحلي".

وفي 2014، أصدر البنك المركزي السوداني تعليمات يحظر خلالها تمويل البنوك لشراء العقارات والأراضي.

وارتفعت حدة النقص في النقد الأجنبي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية المقدرة بـ 80% من احتياطيات النقد الأجنبي.