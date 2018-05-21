شركات العقارات تصعد ببورصة دبي بعد التعديلات بشأن تأشيرات الإقامة

صعدت أسهم دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، اليوم الإثنين، مع تحسن المعنويات تجاه أسهم الشركات العقارية بعد قرار حكومة الإمارات منح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى 10 أعوام لمستثمرين ومتخصصين.

وزاد سهم إعمار العقارية 2.9% وداماك 4.8% ليرتفع مؤشر دبي نحو 1% مسجلًا أعلى مستوى فيما يزيد من أسبوعين عند 2947 نقطة.

وكان القطاع العقاري الضعيف في دبي أحد أسباب هبوط السوق هذا العام ونزل سهم إعمار العقارية نحو 17% منذ بداية العام.

وقالت مديرة الأسواق المالية لدى "إف.إف.ايه دبي" ماري سالم إن التحرك الإماراتي "سيعزز بكل تأكيد أداء القطاع العقاري ويسهل على المستثمرين هناك، وخاصة مالكي العقارات".

وقالت الحكومة إن المستثمرين والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية والطبية والبحثية سيحصلون على تأشيرات إقامة في دولة الإمارات تصل مدتها إلى عشر سنوات، وستحصل أسر تلك الفئات من الأجانب على التأشيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية في دبي علي راشد لوتاه، إن التغييرات في نظام تأشيرات الإقامة "سيكون لها دون شك تأثير إيجابي على اقتصاد الإمارات والقطاع العقاري على وجه الخصوص".

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7%، بدعم من ارتفاع سهم شركة اتصالات ذي الثقل 0.9%، وتخلى سهم الدار العقارية، الذي ارتفع 1.4% في التعاملات المبكرة بفضل التحرك بشأن تأشيرات الإقامة، عن جميع مكاسبه بفعل عمليات جني أرباح وأغلق مستقرًا.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضًا 0.3%، دون حاجز 8 آلاف نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي الطاقة والقطاع الاستهلاكي.

وانخفضت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3%، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح من بيع سهم شركة جبل عمر للتطوير الذي أغلق منخفضًا 2.9%.

وارتفع السهم 3.9% يوم الأحد بعد الإعلان عن اتفاق مع البلاد كابيتال لبيع 90 وحدة سكنية مقابل 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستقرًا، ليتخلى عن مكاسبه المبكرة في الوقت الذي أطلق قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعض الاهتمام بعمليات الشراء في التعاملات الصباحية.

وقال مدير المحافظ لدى المال كابيتال فراجيش بهانداري "ما زلنا نعتقد أن مسار أسعار الفائدة هو الخفض، ونتوقع خفضًا لا يقل عن 200 نقطة أساس في النصف الثاني من العام".