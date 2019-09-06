الذهب ينخفض مع انحسار الطلب على الملاذ الآمن بفعل بيانات أمريكية

تتواصل الضغوط التي تتعرض لها أسعار الذهب، في الوقت الذي شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر، مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، ودفع البلاتين أيضًا للانخفاض 3%.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1509.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط 1% إلى 1504.30 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس/ آب.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1517.90 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الخميس، 2% ، بعد بيانات إيجابية للتوظيف في القطاع الخاص ومن قطاع الخدمات الأمريكي.

وتدفع تلك الانخفاضات الذهب إلى مسار تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويترقب المتعاملون حاليًا التقرير الشهري للوظائف الأمريكية، المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل الأمريكية.

كما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إجراء محادثات رفيعة المستوى، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.

وقفز الذهب نحو 18 %، منذ بداية العام الجاري، إذ أوقدت الحرب التجارية مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وشجعت بنوكًا مركزية كبيرة في أنحاء العالم على خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.4 % إلى 18.37 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.8 % في الجلسة السابقة.

وتظل الفضة متجهة صوب اختتام الأسبوع على ارتفاع، وبلغت الفضة أعلى مستوياتها، منذ سبتمبر/ أيلول 2016، يوم الأربعاء.

وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 1548.94 دولار، ليتراجع بعد أن ارتفع على مدى ثلاث جلسات على التوالي.

في غضون ذلك، نزل البلاتين 3% إلى 928.25 دولار للأوقية.