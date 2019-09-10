تقرير: لبنان يستعد لإصدار سندات بأعلى عائد في التاريخ

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن لبنان يستعد لإصدار سندات بأعلى عائد في التاريخ.

وأوضح الوكالة، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء، معلقة على خطة لبنان لإصدار سندات سيادية بقيمة ملياري دولار، أن "العائد على هذه السندات قد يتجاوز 14% وهو أعلى سعر فائدة على سندات مقيّمة بعملة أجنبية في التاريخ".

وأضاف التقرير أن "سعر الفائدة على السندات المحلية في لبنان قفز بنسبة 500 نقطة أساس منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، ليصل إلى 14.7% في حين يتوقع أن يصل العائد على السندات المزمع إصدارها دوليًّا لخمس سنوات إلى 14.3%".

وأشار إلى أن "عددًا قليلًا من الدول فقط أصدرت سندات بعائد زاد على 10% خلال القرن الحالي في حين لم تتجاوز النسبة تاريخيًّا 13%".

ونقلت الوكالة عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، قوله إن "الوزارة والبنك المركزي اللبناني سيبحثان هذا الأسبوع إمكانية إصدار السندات بقيمة تترواح بين 1.5 مليار وملياري دولار لتأمين الأموال اللازمة لمشاريع هذا العام".

وكان لبنان أصدر سندات في السوق الدولي في شهر أيار/ مايو العام الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار، بعائد بلغ 8.2% حتى عامي 2033 و2034 بعد تراجع ودائع وتحويلات المغتربين ومساعدات دول الخليج نتيجة لظروف أمنية وسياسية.