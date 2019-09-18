الدولار يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا مقابل الجنيه السوداني

سجل الدولار الأمريكي، رقمًا قياسيًا جديدًا مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، ووصل في مداولات السوق السوداء بأسواق الخرطوم، إلى 70 جنيهًا، بعد استقرار نسبي تبع تشكيل الحكومة الانتقالية مطلع أيلول/ سبتمبر الحالي.

وشهدت تداولات سوق الخرطوم الموازي - السوق السوداء، ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الدولار مع شح في العرض، أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، بحسب متعاملين.

وأرجع تاجر عملة، فضل عدم ذكر اسمه، الارتفاع في الدولار إلى الطلب الكبير من قبل شركات وأفراد.

وقال لـ "إرم نيوز"، إن الدولار استقر فوق الـ 67 جنيهًا لأكثر من 20 يومًا، لكنه قفز فجأة، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل رقم قياسي غير مسبوق.

ويحدد بنك السودان المركزي، سعر الدولار الأمريكي بـ 45 جنيهًا منذ أشهر، بعد أن حلت آلية وضعتها الحكومة السابقة باسم "صناع السوق" للتحكم في تحريك سعر العملات الأجنبية بالبلاد.

وعرض تجار السوق السوداء، الأربعاء، شراء الدولار بـ 69 جنيهًا، والبيع بـ 70 جنيهًا كما ارتفعت بقية العملات كاليورو الذي وصل سعر بيعه إلى 74 جنيهًا، والإسترليني 78 جنيهًا، والريال السعودي 18.5 جنيهًا.

واتجهت السلطات السودانية، إلى تكرار سياسة النظام السابق في مطاردة تجار العملات والقبض على التجار الذين ينادون المارة على طرقات وسط العاصمة الخرطوم، لشراء وبيع العملات.

وأدت الحملات إلى فرار البعض إلى خارج البلاد، وإلى غياب لافت لتواجدهم.

ويتهم متعاملون في سوق العملات، نافذين في نظام الرئيس السابق عمر البشير، بشراء الدولار من أجل رفع سعره.