صعود أسهم البورصة السعودية

صعدت البورصة السعودية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن قالت الرياض إنها ستستعيد بنهاية سبتمبر/أيلول فاقد إنتاجها النفطي الناجم عن هجمات على منشأتين تابعتين لأرامكو في مطلع الأسبوع.

وقالت المملكة إنها ستواصل تزويد عملائها بالنفط من مخزوناتها، وإن الهجمات لن يكون لها تأثير على الإيرادات الحكومية.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2%. وزاد سهم البنك الأهلي التجاري وسهم الاتصالات السعودية واحدا بالمئة لكل منهما.

وخفض البنكان المركزيان في الإمارات والسعودية، اللتين تربطان عملتيهما بالدولار، أسعار الفائدة أمس الأربعاء بعد أن قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة الأمريكية، وهو ما قال مسؤولون سعوديون إنه سيساعد البنوك على تعزيز الإقراض.

لكن التوترات في الشرق الأوسط تكبح الأسهم السعودية وتضغط على بقية الأسواق في المنطقة بعد أن عرضت السعودية ما وصفتها بأدلة "لا يمكن ضحدها" تربط إيران بالهجمات على أرامكو.