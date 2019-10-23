"موديز": إصلاحات لبنان تهدد قدرتها على خدمة الدين

حذرت وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز"، الأربعاء، من تراجع الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها بدرجة أكبر؛ بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.

وقالت الوكالة إن "الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط"، ومعتبرة أن الإلغاء المقترح لحيازات البنك المركزي من أدوات الدين بالعملة المحلية سيخفف ضغط السيولة في المدى القصير.

وأفادت "موديز" بأن "زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلًا، وقدرتها على امتصاص الصدمات".

وفي ظل احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، كشفت حكومة لبنان عن عدد من الإجراءات الهادفة جزئيًا إلى استرضاء المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على تقليص عجز الميزانية في العام المقبل.