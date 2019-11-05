رويترز: "أرامكو" تعتزم إدراج 2% من أسهمها في البورصة السعودية

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، قولها إنّ الحكومة السعودية ترغب في إدراج 2% من أسهم شركة "أرامكو" للنفط في البورصة بدلًا من إدراج كامل رأسمال الشركة.

وأشارت المصادر، إلى أنّ العروض الترويجية لـ"أرامكو" ستبدأ في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تعلن التسعير النهائي في 5 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، متوقعة أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتابعت أن "الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من (أرامكو) بعد الطرح العام الأولي المزمع".

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب أرامكو، الأحد الماضي، بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.