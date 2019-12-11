انطلاقة أرامكو المذهلة ترفع أسهم السعودية.. وصعود معظم البورصات الخليجية

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع، يوم الأربعاء، إذ صعدت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو بالحد الأقصى البالغ 10% في ظهورها الأول بالسوق، في حين ارتفعت أيضًا أغلب البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج.

وزاد سهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إلى 35.2 ريال (9.39 دولار)، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالًا للسهم. وساعدت الزيادة الشركة في الاقتراب من تقييم التريليوني دولار الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وإذا صعدت أسهم أرامكو 10% يوم الخميس أيضًا، فستتجاوز تقييم التريليوني دولار. ومن المتوقع ضم الشركة إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 17 كانون الأول ديسمبر .

جمعت أرامكو 25.6 مليار دولار في الخامس من كانون الأول ديسمبر من خلال الطرح الأولي. وتعتزم ممارسة خيار تخصيص إضافي بحد أقصى 15% بشكل كلي أو جزئي خلال الثلاثين يومًا الأولى من التداول.

وفي حالة ممارسة الخيار بشكل كامل، فقد يجمع عملاق النفط 29.4 مليار دولار من طرحه الأولي.

وتقدم المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.8%، إذ زاد سهما بنك الرياض ومصرف الراجحي 4.5% و0.6% على الترتيب.

من ناحية أخرى، قفز سهم شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال 9.9% ، ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر.

وفي دبي، زاد المؤشر واحدًا بالمئة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.3% وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.6%.

وفي تغريدة على تويتر، نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن دائرة التنمية الاقتصادية أن اقتصاد دبي سينمو 3.2% في 2020، تسارعًا من 2.1% في 2019.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% عند الإغلاق، مدفوعًا بزيادة 0.9% في سهم اتصالات وصعود 1.1% في سهم بنك أبوظبي الأول.

وأغلق مؤشر البورصة القطرية على ارتفاع 0.2%، إذ صعد سهم صناعات قطر ذو الثقل في السوق 2.2% وزاد سهم البنك التجاري 1.1%.

لكن مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية نزل 0.6%، إذ هبط 23 سهمًا من أسهمه الثلاثين عند الإغلاق، بما في ذلك سهم سيدي كرير للبتروكيماويات الذي هوى 9.6% وجهينة للصناعات الغذائية الذي فقد 5.5% .

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء..

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 8134 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 0.4% إلى 5040 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 1% إلى 2714 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 10339 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 0.6% إلى 13427 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.4% إلى 1555 نقطة.

سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.1% إلى 4014 نقطة.

الكويت.. استقر المؤشر عند 6750 نقطة.