سهم أرامكو يرتفع لليوم الثاني وبورصة السعودية تتراجع بشدة‎

تراجعت معظم أسواق الخليج الرئيسية، اليوم الخميس، وتصدرت البورصة السعودية موجة الانخفاض بعدما تخلت عن مكاسب الجلسة السابقة التي حققتها مع باكورة تداول أسهم عملاق النفط أرامكو.

لكن سهم شركة أرامكو المملوكة للدولة سجل صعودًا آخر بنسبة 4.6 بالمائة، وهو الرابح الأكبر، ليضيف إلى زيادة عشرة بالمائة في يوم تداوله الأول. وأغلق السهم عند 36.8 ريال، مما يجعل تقييم الشركة دون تريليوني دولار بقليل.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن حجم التداول الكلي للبورصة السعودية بلغ 18.4 مليار ريال، بلغت مساهمة أرامكو فيه 15.8 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، إذ شملت التعاملات 417.9 مليون سهم.

وكان الدعم من مستثمرين سعوديين وخليجيين إلى حد كبير.

ومن المقرر انضمام أسهم أرامكو لمؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية مثل إم.إس.سي.آي وفوتسي الأسبوع المقبل، وهو ما يقول محللون إنه سيغذي مزيدًا من الطلب، خاصة من مستثمرين "خاملين" يتتبعون مثل تلك المؤشرات.

وانخفض المؤشر السعودي 1.6 بالمائة مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمائة ونزول سهم البنك الأهلي التجاري 2.4 بالمائة.

ومن بين الأسهم الأخرى، تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.3 بالمائة، بينما نزل سهم الاتصالات السعودية 1.4 بالمائة بعدما خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف له إلى 108 ريالات (28.8 دولار) من 111 ريالًا.

وتراجع المؤشر القطري 0.8 بالمائة، وكان سهم صناعات قطر الأكثر تراجعًا، إذ نزل بنسبة 2.5 بالمائة. وأغلق سهم الملاحة القطرية (ملاحة) على انخفاض 2.7 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 بالمائة، حيث نزل سهم بنك أبوظبي الأول 0.4 بالمائة وتراجع سهم اتصالات 0.2 بالمائة.

ونزل مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5 بالمائة بفعل تراجع سهم جهينة للصناعات الغذائية 3.5 بالمائة وانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.2 بالمائة.

وخالف مؤشر بورصة دبي الاتجاه العام وصعد 0.3 بالمائة بفعل صعود سهم بنك المشرق 13.1 بالمائة وزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 بالمائة.

وفي تغريدة على تويتر، يوم الأربعاء، نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن دائرة التنمية الاقتصادية، أن اقتصاد دبي سينمو 3.2 بالمائة في 2020، تسارعًا من 2.1 بالمائة في 2019.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية، اليوم الخميس:

السعودية.. انخفض المؤشر 1.6 بالمائة إلى 8006 نقاط.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.1 بالمائة إلى 5036 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.3 بالمائة إلى 2722 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.8 بالمائة إلى 10257 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 0.5 بالمائة إلى 13358 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.8 بالمائة إلى 1567 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة إلى 4020 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.3 بالمائة عند 6771 نقطة.