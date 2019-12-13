صندوق الثروة السيادي التركي يخطط للسيطرة على شركات التأمين المملوكة لبنوك الدولة‎

وأوضح صندوق الثروة التركي في بيان أنه "يتوقع إتمام الخطة في الربع الأول من العام القادم وأن هذه الخطوة ستزيد الكفاءة التشغيلية".

وأضاف الصندوق قائلًا: "نعتقد أن قطاع التأمين في تركيا سيكون كيانًا مستقلًا وحركيًا وأن قدرته التنافسية العالمية ستزيد مع الخطوات الهيكلية المناسبة".

وأنشأت الحكومة الصندوق، الذي تبلغ قيمته حوالي 50 مليار دولار، في عام 2016 لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية لتركيا وإتاحة موارد للاستثمار.

وحوّلت الحكومة في السابق إلى صندوق الثروة التركي أصولًا مملوكة للدولة قيمها مليارات الدولارات، بما في ذلك حصتها في شركة الخطوط الجوية التركية، الناقلة الوطنية، وبنوك كبيرة وشركة تورك تليكوم لتشغيل اتصالات الهاتف الثابت.