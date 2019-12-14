وزير الخزانة الأمريكي: اتفاق التجارة مع الصين سيعزز الاقتصاد العالمي

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم السبت، أن "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين "جيد للغاية" بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، متوقعًا أن تنقسم المرحلة الثانية إلى عدة خطوات.

وهدأت واشنطن وبكين وتيرة حربهما التجارية أمس الجمعة بإعلان اتفاق المرحلة الأولى، الذي يقلص الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل ما يصفه مسؤولون أمريكيون بـ"القفزة الكبرى"، التي ستطرأ على المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

وقال منوتشين: إن "التفاصيل الكاملة للاتفاق الجديد بشأن المرحلة الأولى ستُعلن في وقت لاحق يوم السبت أو الأحد، بعد اتفاق الطرفين على الصياغة".

وأضاف أمام منتدى الدوحة: "نعتقد باكتمال تنفيذها في يناير كانون الثاني، وبعده سننتقل إلى المرحلة الثانية". حيث إن "أهم شيء هو التأكد من أننا ننفذ المرحلة الأولى بموجب اتفاق قابل للتنفيذ، وهو بالفعل كذلك. بعدها سنبدأ التفاوض حول المرحلة الثانية".

وبين بأنه "لا تزال هناك مسألة مهمة لم يتم الاتفاق عليها في المرحلة الثانية"، مشيرًا إلى احتمال تقسيمها إلى عدة خطوات.

ولفت إلى أن الاتفاق مع الصين يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيكون "جيدًا للغاية" للنمو العالمي.

كما عبر منوتشين عن اعتقاده بأن "سياسة الضغوط القصوى الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها، وأنها نجحت بشكل كبير في الحد من قدرة طهران على دعم ما تعتبره واشنطن جماعات إرهابية في الخارج".