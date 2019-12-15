تقرير: انخفاض الصادرات الإيرانية غير النفطية بواقع 4.5 مليار دولار

أفادت غرفة تجارة طهران، بأن صادرات إيران غير النفطية انخفضت بنسبة 11% في الفترة من آذار/ مارس إلى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال تقرير صادر عن الغرفة نشره موقع إذاعة "فردا" اليوم الأحد إن "أرقامه تستند إلى معلومات من الجمارك الإيرانية وتبين أن الصادرات غير النفطية بلغ مجموعها 27 مليار دولار في الفترة من الـ21 من آذار/ مارس إلى الـ20 من تشرين الأول/ نوفمبر من هذا العام".

وتوقف مكتب الجمارك الإيراني عن إصدار تقاريره الرسمية منذ شهر آذار/ مارس الماضي، لكن أرقام العام الماضي أظهرت أن الصادرات غير النفطية بلغت في الفترة ذاتها 31.5 مليار دولار، الأمر الذي يكشف عن تراجع بنسبة تلك الصادرات بقيمة 4.5 مليار دولار، وبناءً على هذه المقارنة، فإن التراجع هو أكثر من 14%، وليس كما تم إعلانه 11%.

وإذا كان الانخفاض في الصادرات بقيمة 4.5 مليار دولار صحيحًا، فهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا، ولكن في ضوء العقوبات الأمريكية، فإن الانخفاض ليس حادًّا كما هي الحال في قطاع النفط، الذي شهد انخفاضًا بنسبة تقارب 90%.

وتؤثر العقوبات الأمريكية على إيران على الصادرات النفطية وغير النفطية، خاصة فيما يتعلق بالقيود المصرفية التي لا تسمح للكيانات الإيرانية بتلقي التحويلات المصرفية الدولية.

ويقول تقرير غرفة تجارة طهران؛ إن 73% من الصادرات غير النفطية تم شراؤها من قبل الصين والعراق وتركيا وأفغانستان، مضيفًا "أن واردات إيران بلغت 28.4 مليار دولار في الأشهر الثمانية الماضية بانخفاض 5% عن تلك الفترة من العام الماضي".

وتابع التقرير؛ أن "71٪ من إجمالي واردات إيران جاءت من الصين والإمارات وتركيا والهند وألمانيا"، مشيرًا إلى أن "حصة ألمانيا بلغت من واردات إيران 5٪ فقط؛ ما يعني أن أكثر من 70٪ من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإيران مرتبط بـ 7 دول".