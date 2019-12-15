محللون: الأسهم المصرية لا تجد من يشتريها رغم رخصها‎

فقدت الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالًا وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس/ آذار 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرًا، مر نحو 21 شهرًا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 % من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.

ووفقًا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، انخفاضًا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

وقالت منى مصطفى مدير التداول في عربية أون لاين، "المنتجات عندنا قليلة والتنوع بها قليل والأسهم ذات السيولة قليلة. المستثمر المحلي فقد الثقة تمامًا في البورصة أو القائمين على المنظومة بشكل عام".

وتابعت "لدينا برنامج طروحات حكومي لا نفهمه ولا نعرف توقيته... عندنا آلية بيع على المكشوف لا أحد يعرف كيفية تطبيقها ولا كيف تعمل."

طبقت مصر في وقت سابق من الشهر، آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.

وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة رويال لتداول الأوراق المالية "السوق اتحرق... وفلوس الناس اتحرقت... والاكتتابات أخذت فلوس الناس وأخرجتها من السوق.. الحكومة نظرتها ضيقة لسوق المال وفشلت في برنامج الطروحات. لا بد من إلغاء الضريبة على السوق لأنه لا توجد تداولات."

ولم يرد مسؤولو البورصة المصرية عندما اتصلت بهم رويترز طلبًا للتعليق.

شركتان فقط

دخلت اثنتان من شركات القطاع الخاص سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 % من أسهمها في البورصة في أغسطس/ آب الماضي ولاقت اقبالًا كثيفًا من المستثمرين.

وطرحت راميدا للأدوية 49 % من أسهمها في بورصة مصر الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة في المئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح.

جاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، "الأفراد هم المسيطرون على البورصة. وقد تشبعوا بالخسائر في الفترة الماضية، وبالتالي لن يضخوا سيولة جديدة".

وأضاف "السوق يحتاج لسيولة جديدة من مستثمرين جدد وهو ما قد يحدث لما الحكومة تنزل شركات جديدة والناس تكسب منها ويبدأ يكون هناك هامش ربح يوظفه المستثمر من جديد في السوق. لكن لا يوجد تركيز من الحكومة على أهمية دور البورصة في الاقتصاد."

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 % وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44% وبالم هيلز للتعمير نحو 13 % ومدينة نصر للإسكان نحو 18 % والسويدي إليكتريك نحو 36 % والشرقية للدخان نحو ثمانية في المئة.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق لما يكون رخيص من المفترض يكون عليه إقبال ورغبة بالشراء لكن لدينا في الحقيقة غير هذا. السوق رخيص لأنه لا توجد رغبة في الشراء.. وانخفاض أحجام وقيم التداول يعكس زهد المستثمر وعدم رغبته في الشراء. مكرر ربحية السوق عندنا رخيص مقارنة بأسواق المنطقة."

وحسب محللين، يبلغ مضاعف الربحية بالسوق المصرية نحو تسعة أمثال، وهو مستوى من المفترض أن يكون مغريًا للشراء.

"الناس متخوفة"

عانت السوق المصرية -أيضًا- من توجيه المستثمرين العرب السيولة صوب طرح أرامكو في وقت سابق من الشهر الحالي والذي شهد زخمًا كبيرًا.

وقال عمرو الألفي، رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية "الناس متخوفة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي في ظل تغطية المراكز المكشوفة التي حدثت (...) طرح أرامكو أيضًا سحب سيولة المستثمرين العرب من بورصة مصر. السوق لا يعكس أي شيء إيجابي ولا حتى انخفاض الفائدة.. الأسهم رخيصة وبعضها بعائد أكثر من عشرة في المئة. لا بد من أسهم جديدة في قطاعات جديدة لكي نرى سيولة جديدة."

وتراجعت نسب تداولات العرب وفقًا لبيانات البورصة المصرية من 10.34 % من إجمالي المعاملات في 2018 إلى 5.21 % حاليًّا منذ بداية 2019 وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وانخفض عدد الشركات المقيدة بالسوق من 222 في 2017 إلى نحو 218 شركة حاليًّا.

وقالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية "الضرائب والإشاعات أدتا لعزوف المستثمرين عن السوق وعن دوران السيولة. غياب الطروحات الحكومية أيضًا، وانخفاض الوعي للاستثمار بالبورصة لدى جموع الشعب واتجاههم للاستثمار في الأوعية الإدخارية أدّى لضعف السوق."

وبعد تحرير مصر سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير؛ ما دفع لسحب السيولة من سوق المال ومن الأسواق بشكل عام في حين جمعت البنوك مئات المليارات.

وبدأ البنك المركزي خفض الفائدة هذا العام في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي، لكن أثر ذلك لم يمتد إلى البورصة بشكل واضح بعد.

"مؤشرات خادعة"

وأقر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي أن هناك شحًّا "شديدًا في السيولة بالسوق (...) السيولة اتجهت إلى العقارات وشهادات الادخار نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.. الرؤية غير متفائلة بشأن الاستثمار المباشر."

وتابع "هناك ضعف في الهيكل الخاص بالتداول. كان هناك إعفاءات ضريبية وألغيت، وحوافز ضريبية للقيد بالسوق وألغيت. وتم فرض ضريبة حتى على توزيعات الأرباح.. عدد الناشطين في السوق حاليًّا لا يتجاوز ثلاثة آلاف مستثمر.. الحل في عودة الإعفاءات من جديد ووضع حوافز للشركات من أجل القيد بالبورصة."

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10 % على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014 ثم توقف العمل بها في مايو/ أيار 2015.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس "أدوات العائد الثابت تنافس البورصة كاختيار استثماري.. العائد منها لا يوازي الدخول في أسهم تداولها الحر ضعيف، وبناء مراكز مالية بها يحتاج لأكثر من يوم وبالتالي الدخول والخروج من البورصة ليس سهلًا باستثناء سهم البنك التجاري الدولي.

وأضافت "المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل كبير لكن لكي تنعكس على البورصة لا بد أن تنعكس أولًا على الاستثمار وخلق فرص عمل وتقوية القدرة الشرائية، وبعدها ستنعكس على السوق."

بلغت مكاسب سهم البنك التجاري الدولي أكثر من 30 % منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وهو الأكثر سيولة والأثقل على المؤشر الرئيس للسوق.

والمؤشر المصري الرئيس مرتفع 2.5 % منذ بداية السنة.

وقال توفيق، إن المؤشرات الاقتصادية لا تنعكس على سوق الأسهم المصرية لأنها "مؤشرات خادعة تشير لوجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي لكن لا بد أن نعلم أنَّ مصادر النمو قادمة من القروض.. حجم الدين الخارجي والداخلي لدينا مرتفع جدًا. النمو من القطاع العقاري والمقاولات وهذا لا يتسم بالاستدامة".

وتابع "أنا قلق من أن النمو تمويله من القروض ومن قطاعات غير مستدامة، ليس من تصدير وتشغيل وإنتاج وتصنيع. الأموال تركزت في القطاع العقاري وبيد تلك الشركات. الحل هو إيقاف الاستثمار العقاري ومراكز التسوق وتشجيع الزراعة والتجارة والصناعة."

شهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع خفض عجز الموزانة وتحقيق فوائض أولية، لكن صاحبت ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3 % إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، ليعادل 36 % من الناتج الإجمالي في 2018-2019.

وارتفع إجمالي الدين المحلي إلى 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 % من الناتج الإجمالي في نهاية مارس/ آذار، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو/ حزيران 2018 أو 83.3 % من الناتج الإجمالي.

وقالت منى من عربية أون لاين "البورصة مرآة الاقتصاد، وعندما تقول إن "هذا هو وضعك فلا بد أن ما يعلن هو مجرد أرقام".. الناس عاجزة عن شراء الأسهم في السوق وهي برخص التراب".

واوضحت أن "هناك غياب ثقة كاملًا من المستثمر المحلي ولن يخاطر أحد بوضع "فلوسه" في السوق. الناس "فلوسها" تآكلت الفترة الماضية. المنتجات لدينا رديئة والناس غير راغبة فيها حتى وهي بالمجان!".