مؤسسة النقد السعودي ترفع الحد الأعلى للتمويل العقاري

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الخاص بالمسكن الأول للمواطنين، من 85% إلى 90%.

وأكدت المؤسسة، عبر موقعها الرسمي، أنها قررت زيادة الحد الأقصى من نسبة التمويل الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (85%) إلى (90%)، من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وأوضحت أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري، وتحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030".