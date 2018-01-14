تشمل أراضي مجانية وتمويلًا مدعومًا.. الإعلان عن الدفعة الأولى من "سكني 2018" بالسعودية

من المقرر أن تكشف وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية الاجتماعية في السعودية، عن تفاصيل الدفعة الأولى من برنامج "سكني 2018" غدًا الاثنين.

وستعلن الوزارة والصندوق عن ‏ تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، في جميع مناطق السعودية ضمن البرنامج، في حين تشمل المنتجات السكنية والتمويلية خلال هذا العام، 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية مطورة تُقدَّم دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وحسب صندوق التنمية العقارية، فإن "هذه المنتجات تأتي تزامناً مع إعلان ميزانية 2018، وما قدّمته وتقدمه من تسهيلات، ودعم لرفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020".

يشار إلى أن برنامج "سكني 2018"، انطلق في مرحلته الأولى منتصف كانون الثاني/يناير من العام الماضي، بتخصيص أكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي.