الإسكان السعودية تعلن تفاصيل الدفعة الأولى من برنامج "سكني 2018"

أعلنت وزارة الإسكان والصندوق العقاري السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج "سكني 2018" والتي تشمل 19481 منتجًا سكنيًا تتضمن وحدات سكنية وأراضي وتمويلات.

وقالت الوزارة، في تغريدات متتابعة عبر حسابها على موقع تويتر، إنها تعمل من خلال برنامج "سكني" للوصول إلى 300 ألف مستفيد خلال العام 2018.

وأضافت، أنها خصّصت 6681 وحدة سكنية، بيعت على الخريطة لصالح مستفيدي الدعم السكني في هذا الشهر من خلال برنامج سكني للدفعة الأولى، إضافة إلى تخصيص 4500 قطعة أرض سكنية مطورة لتقدّم للمستفيدين من دون مقابل مالي هذا الشهر أيضًا، و8300 تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه "صندوق التنمية العقاري" في شهر يناير لمستفيدي برنامج سكني الدفعة الأولى.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، تتراوح أسعار المنتجات السكنية المعلنة اليوم ما بين 250 ألفًا إلى 700 ألف ريال، وتلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية ضمن أهداف "الإسكان" لعام 2018 البالغة 300 ألف منتج سكني وتمويلي.

نعمل من خلال برنامج #سكني للوصول إلى 300 ألف مستفيد خلال عام 2018 وعاقدين العزم على المواصلة لتلبية احتياجاتكم لتملّك البيت الأول. — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) January 15, 2018

خُصّصت 6681 ألف وحدة سكنية بيع على الخارطة لأجل إخواننا وأخواتنا مستفيدي الدعم السكني في هذا الشهر من خلال برنامج #سكني للدفعة الأولى. pic.twitter.com/D5l3da01sn — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) January 15, 2018

خُصص هذا الشهر 4500 أرض سكنية مطورة لتقدّم لمستفيدينا بدون مقابل مالي من خلال برنامج #سكني في الدفعة الأولى. pic.twitter.com/SqfgKfAqUt — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) January 15, 2018