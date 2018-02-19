عشاء مع دونالد ترامب الابن لكل من يشتري شقة في أبراجه السكنية بالهند‎

المصدر: أ ف ب

يستضيف دونالد ترامب الابن، عشرات المستثمرين العقاريين وعائلاتهم، على مائدة عشاء في نيودلهي، هذا الأسبوع؛ بعد التهافت على شراء شقق في مشروع لبناء مجمع لأبراج ترامب السكنية الفاخرة، في ضواحي العاصمة الهندية.

وكان شركاء ترامب المحليون، وعدوا كل من يشتري شقة في المجمع، الذي يتميز بواجهات زجاجية ضخمة بدلًا من الجدران الخارجية، والمرافق الفاخرة وخدمات استقبال عصرية، بتناول العشاء مع ابن الرئيس الأميركي.

ويفوق المشروع بأشواط القدرات الشرائية لغالبية أبناء البلد، لا سيما وأن الدفعة الأولى على الشقق الأرخص والأصغر حجمًا، تبلغ 2,5 مليون روبية (نحو 39 ألف دولار).

وعلى الرغم من ذلك، فقد تهافت نحو 75 شخصًا للشراء، وتتوقع شركة التطوير العقاري الهندية "ترايبيكا"، أن يرتفع هذا العدد إلى مئة شخص قبل انتهاء الفترة الترويجية، يوم الخميس المقبل، بحسب ما قال أحد موظفي الشركة.

وقال الموظف في شركة ترايبيكا، إن "اللقاء مع ترامب الابن، هو عربون تقدير للزبائن الذين يظهرون ثقة كبيرة في المشروع المقبل".

وستتألف أبراج المشروع من 47 طابقًا، وسيضم 250 شقة سكنية، ويتوقع إنجازه بحلول العام 2023، وتتراوح الأسعار فيه بين 55 و110 ملايين روبية (850 ألف دولار و1,7 مليون دولار).

وأوردت الإعلانات المنشورة في الصحف الهندية، اليوم الإثنين، أن جيران المشترين المحتملين سيكونون من "الشخصيات المعروفة في القطاع الصناعي"، و"الشخصيات الفنية المرموقة"، و"لاعبي كريكيت هنود"، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك يستند إلى هويات المشترين الحاليين.

وجاء في إعلان نشرته، الإثنين، صحيفة "تايمز أوف إينديا" على صفحة كاملة " ترامب هنا... هل أنتم مدعوون؟".

ويقام المشروع في مدينة غارغاون العصرية، حيث تتخذ عدة شركات كبرى مقرات لها.

والهند حاليًا، أكبر أسواق مجموعة ترامب، التي تتولى تنفيذ مشاريع عقارية في المدن الكبرى: بومباي وبوني وغارغاون وكولكاتا.

ويتولى المشاريع شركاء محليون، مخولون من قبل المجموعة باستخدام الاسم التجاري، لقاء حصة من الأرباح.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 1,5 مليار دولار.

وفي 2016، بلغت عائدات مجموعة ترامب من مشاريعها في الهند 3 ملايين دولار، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويتولى ابنا ترامب إدارة الشركة حاليًا، بعد أن تنحى والدهما؛ عندما أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وبروز مخاوف من تضارب في المصالح.

وأعلنت السفارة الأميركية أن ترامب الابن موجود في نيودلهي في زيارة غير رسمية، إلا أنه من المقرر أن يلقي، الجمعة، كلمة حول العلاقات بين الهند ودول المحيط الهادئ، في مؤتمر للأعمال، سيكون رئيس الوزراء الهندي أبرز المتحدثين خلاله.

وتتولى الشركتان الهنديتان "ترايبيكا" و"إم3إم"، تنفيذ المشروع العقاري الفاخر في غارغاون، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال البناء أواخر العام الجاري.

وتراجعت سوق العقارات السكنية في الهند، في السنوات الأخيرة؛ بسبب تخمة في المدن، بالإضافة إلى حملة منذ 2016؛ تهدف إلى التصدي للتهرب الضريبي، وتحظر استخدام الأوراق النقدية من الفئات الكبيرة.