لجنة برلمانية مصرية تحذر.. 99 ألف عقار آيل للسقوط

قالت اللجنة الإدارية المحلية في البرلمان المصري، اليوم السبت، إن التقديرات الأولية لعدد المباني الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، تقترب من 99 ألف عقار، داعيةً الجهات المعنية إلى التدخل قبل حدوث كوارث أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت اللجنة أن الأرقام المطروحة عن وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط هو مجرد حصر مبدأي واجتهادات، مشيرةً إلى أنها تعمل على تشكيل لجان رسمية لحصر أرقام العقارات بشكل أكثر دقة.

وأضافت أن "عددًا من أعضاء اللجنة تقدموا بطلب إحاطة يطالب بحصر رسمي لعدد العقارات الآيلة للسقوط بجميع محافظات الجمهورية خلال 15 يومًا، لافتةً إلى أن زيادة عدد تلك المباني يعود إلى عدم وجود خطة للتعامل مع العقارات الصادر فيها قرارات إزالة".

وتشهد مصر حوادث انهيار عقارات ومباني سكنية متكرّرة بسبب تراخٍ في تطبيق معايير البناء والإنشاء، والتي كان آخرها مقتل نحو 10 مواطنين في انهيار عقار مؤلف من 5 طوابق بمنطقة عشوائية في العاصمة المصرية القاهرة الخميس الماضي.