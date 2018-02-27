خطة مصرية لـ"القضاء على العشوائيات" في القاهرة خلال عام

كشف المسؤولون في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن خطة جديدة لـ"القضاء على العشوائيات" خلال العام الجاري.

وأكدت محافظة القاهرة في بيان، أنها "ستنهي وجود العشوائيات في 49 منطقة غير آمنة من خلال إقامة مجتمعات سكانية جديدة لسكانها ووحدات تبلغ 42 ألف وحدة سكنية لنقل الأهالي إليها".

وأضاف البيان أن "المشروعات السكنية الجديدة ستكلف الدولة 3 مليارات و800 مليون جنيه بينها مشروع الأسمرات بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، ومشروع المحروسة 1 و2 بمنطقة السلام بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 900 مليون جنيه".

ولفت إلى أن "هناك مشروعين آخرين يتم تنفيذهما بالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية هما منطقة الشهبة ووادي فرعون وتتكلف إقامتهما مليارًا و500 مليون جنيه".

بدورها أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، أنها تعمل على تطوير 5 مناطق غير آمنة بمحافظة بورسعيد، بتكلفة 481.7 مليون جنيه.

وتعاني القاهرة من انتشار العشوائيات في المدن الأثرية ووسط العاصمة، الأمر الذي زاد من معدل سقوط العمارات السكنية ومعدل الجريمة بالبلاد.