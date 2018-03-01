تقرير يتوقع استمرار انخفاض الإيجارات السكنية في السعودية

توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يستمر الانخفاض في الإيجارات السكنية في المملكة العام الحالي، نتيجة التزايد المتوقع في المعروض، وتراجع الطلب المحلي، بعد قرار الحكومة فرض رسوم وضرائب على الوافدين.

وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار" في الرياض اليوم الخميس، إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) التي أعلنها الملك سلمان بن عبد العزيز أواخر العام الماضي، ستدعم أيضًا هذا الاتجاه.

وأوضح التقرير، الذي تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أن الإيجارات السكنية في المملكة البالغ عدد سكانها نحو 32 مليون نسمة شهدت هبوطًا متواصلاً في النصف الثاني من العام الماضي نتيجة تدني الطلب، وارتفاع المعروض من خلال بناء وحدات سكنية جديدة.

وقال التقرير: "من المتوقع أن يتواصل الانخفاض الذي شهده قطاع الإسكان خاصة أسعار الإيجارات، وذلك في الفترة المقبلة، بعد قرار الحكومة فرض ضرائب على الوافدين ورسوم المرافقين والتي يتوقع أن ترتفع تدريجيًا حتى عام 2020؛ ما سيؤدي إلى استمرار تراجع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة".

وأوضح التقرير، أن هناك أسبابًا أخرى لاستمرار تدني الإيجارات في أكبر اقتصاد عربي؛ منها برنامج وزارة الإسكان الهادف إلى إنشاء نحو 350 ألف وحدة سكنية العام الحالي مقابل 280 ألف وحدة العام الماضي.

وأضاف: "كما أنه من المتوقع أن يتم تخصيص ما يقارب ثلث مبلغ خطة التحفيز للقطاع الخاص على شكل قروض عقارية وسكنية؛ ما سيسهم بشكل كبير في زيادة المعروض وهذا بدروه سيضع ضغوطًا على أسعار الإيجارات السكنية".