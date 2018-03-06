إثر خلاف تجاري.. تغيير اسم فندق "ترامب إنترناشونال" في بنما

المصدر: أ ف ب

كشف صاحب فندق "ترامب إنترناشونال" في بنما عن فضّ نزاع تجاري بينه وبين الشركة القيمة على إدارة الفندق، التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصرّح رجل الأعمال القبرصي أوريستيس فينتيكليس، الذي يملك أغلبية الأسهم في فندق "ترامب أوشين كلوب إنترناشونال هوتيل أند تاور"، وهو مجمع فاخر في حي راقٍ في العاصمة بنما، أن المسألة هي مسألة "خلاف تجاري تطوّر، لكنّه اليوم حُلّ برعاية القضاء والدولة".

وأزال عمّال كلمة ترامب من مدخل المجمّع المقدرة قيمته بـ430 مليون دولار، والمؤلف من فندق وشقق فاخرة وكازينو ومتاجر وأحواض سباحة وشاطئ خاص.

وشدّدت منظمة "ترامب أورغانيزايشن" التي يديرها ابنا ترامب منذُ تسلّم الأخير مهامه الرئاسية العام الماضي، على الطابع المؤقت لهذا القرار، بانتظار حلّ نهائي للخلاف.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنه "ما من قرار صدر عن محكمة بشأن اتفاقية الإدارة"، معربة عن أملها في الانتصار وتحصيل تعويضات.

ونشب الخلاف الشهر الماضي عندما طلب فينتيكليس الذي يعيش في ميامي الانفصال عن الشركة القيمة على الإدارة قبل انتهاء صلاحية عقده، وإطلاق تسمية جديدة على الفندق، الذي دشّن في العام 2011 بحضور دونالد ترامب.

واعتبرت منظمة "ترامب أورغانيزايشن" أن هذا الأخير يتعدّى على حقوقه، متهمة إياه بالاحتيال.