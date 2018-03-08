دار الأركان السعودية تفوض بنوكًا للاجتماع بمستثمرين قبل صفقة صكوك دولارية خمسية

فوضت دار الأركان للتطوير العقاري، بنوكًا لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، من 12 آذار/مارس الجاري في أوروبا والإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ، قبيل الطرح المزمع لصكوك دولارية لأجل خمس سنوات، وذلك حسبما ذكرت وثيقة أصدرها أحد البنوك.

وفي حالة المضي قدمًا في العملية، فإن دار الأركان ستصبح أول شركة سعودية تصدر سندات دولية العام الجاري.

والبنوك المفوضة هي الخير كابيتال، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، جولدمان ساكس انترناشونال ، نومورا ونور بنك وستاندرد تشارترد، وسيديرون الدفاتر بشكل مشترك، حسبما أفادت الوثيقة.