البرلمان الكويتي يقر منح المرأة قرضًا إسكانيًا.. لكن بشروط

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، تعديلات قانونية تسمح بمنح المرأة قرضًا إسكانيًا.

وأقرت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، الخميس، تعديلات على القانون رقم 324 لسنة 2011 والخاص بشروط منح القرض الإسكاني وتوفير السكن، يتم بموجبها منح المرأة الكويتية قرضًا إسكانيًا وفق بعض الشروط.

وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم إن "العدالة الاجتماعية تتطلب منح الحق لكل مواطن ذكرًا كان أو أنثى، ومنها صرف القرض الإسكاني".

وأضافت أن "اللجنة أقرت تعديلات على القانون يتم بموجبها منح المرأة قرضًا إسكانيًا وفق بعض الشروط، منها ألا يقل السن عن 21 عامًا، وانقضاء سنتين على الطلاق البائن، وأن يكون لها أولاد غير متزوجين وقت تقديم الطلب".

وتابعت: "أما بالنسبة للكويتية المتزوجة من غير كويتي فينص التعديل على ضرورة استمرار حالة الزواج 5 سنوات وأن يكون لديها أولاد".