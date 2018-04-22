مستثمرو العقار في الأردن يتوقفون عن العمل احتجاجًا على إجراءات حكومية

أعلن مستثمرو العقار في الأردن اليوم الأحد، التوقف عن العمل في مشاريعهم، اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة أسبوع، في إجراء تصعيدي؛ احتجاجًا على إجراءات حكومية يرونها مجحفة بحقهم.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في القطاع زهير العمري، إن القرار اتخذ من جانب 11 جهة معنية بالقطاع العقاري في الأردن، شملت "شركات عقار ونقابات وغرف تجارية وصناعية ومكاتب هندسية".

وأضاف، أن مباحثات بين الجهات المكونة للقطاع العقاري والمؤسسات الحكومية المعنية، استمرت 9 شهور "دون نتيجة تذكر".

وأقر مجلس الوزراء الأردني قبل عدة شهور، نظام الأبنية الخاص بالعاصمة عمّان، شمل تعديلات أهمها زيادة عدد مواقف المركبات داخل حدود البناء، وبند الكثافة السكنية وعدم زيادة عدد الطوابق، ورفع الرسوم والغرامات على المخالفات.

العمري، قال إن القرارات المتضمنة في النظام الجديد، أخذت دون النظر إلى حاجة السوق أو القدرات الشرائية للمستهلكين؛ "لأنها اشتملت على بناء مساحات أكبر وبشروط أصعب من حيث المداخل والمخارج للأبنية".

وأوضح أن "كل هذه الاشتراطات، تزيد من كلف البناء التي ستنعكس بالضرورة على السعر النهائي الذي يتحمله المشترون".

وسيتوقف القطاع عن البناء لمدة أسبوع في بداية الأمر، "على أن يلحق ذلك اعتصام للعاملين فيه، ثم عدم التقدم لاستصدار تصاريح جديدة، دون استبعاد التوقف المفتوح عن العمل"، يقول العمري.

وتراجع حجم الاستثمار في القطاع العقاري، العام الماضي، إلى 6 مليارات دينار ما يعادل 8.4 مليار دولار، من 8 مليارات دينار، ما يعادل 11.2 مليار دولار في 2016.