تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج سكني في السعودية

تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج سكن...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

كشفت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج "سكني 2018"، حيث أعلن عن 8115 وحدة سكنية، و8300 قرض عقاري، وبلغ عدد المستفيدين 21612.

وتم ترشيح 8,115 عائلة على وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء للدفعة الخامسة من برنامج سكني.

وبلغ عدد الأراضي السكنية المطورة والمقدمة بدون مقابل مالي للمستفيدين 5,197 أرض.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن 4 دفعات خلال العام الحالي تضمنت تخصيص أكثر من 80 ألف منتج.

وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام تخصيص 300 ألف منتج ضمن برنامج سكني.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
العقارات
مختارات
عقارات
سكني
تاريخ النشر
تاريخ التحديث