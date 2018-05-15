تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج سكني في السعودية

كشفت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الدفعة الخامسة من برنامج "سكني 2018"، حيث أعلن عن 8115 وحدة سكنية، و8300 قرض عقاري، وبلغ عدد المستفيدين 21612.

تم بحمد الله التخصيص لأكثر من 21 ألف مستفيد في الدفعة الخامسة، ونتطلع إلى زيادة أعداد المستفيدين شهريًا من خلال #برنامج_سكني. pic.twitter.com/YYkX6tcAUt — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) May 15, 2018

وتم ترشيح 8,115 عائلة على وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء للدفعة الخامسة من برنامج سكني.

تشرفنا بترشيح 8,115 عائلة على وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء للدفعة الخامسة من #برنامج_سكني بارك الله لهم فيها، ونسعى للمزيد خلال الدفعات القادمة بإذن الله. pic.twitter.com/4mEgvCiCNn — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) May 15, 2018

وبلغ عدد الأراضي السكنية المطورة والمقدمة بدون مقابل مالي للمستفيدين 5,197 أرض.

بلغ عدد الأراضي السكنية المطورة والمقدمة بدون مقابل مالي لأهلنا المستفيدين 5,197 أرض في الدفعة الخامسة من #برنامج_سكني. pic.twitter.com/see6zCnmYj — وزارة الإسكان (@SaudiHousing) May 15, 2018

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن 4 دفعات خلال العام الحالي تضمنت تخصيص أكثر من 80 ألف منتج.

وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام تخصيص 300 ألف منتج ضمن برنامج سكني.