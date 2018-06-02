ناطحة سحاب جديدة في دبي بتصميم "آي بود" (صور)

أبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور ناطحة السحاب الجديدة في إمارة دبي، المصممة على شكل "آيبود".

ونوهت الصحيفة إلى تصميم ناطحة السحاب "ذا باد"، التي تتكون من 26 طابقًا، لتشبه منتج شركة "آبل"، لافتةً إلى تشييدها بانحدار 6.5 درجة؛ كي تبدو وكأنها مركبة فوق جهاز "دوكينج ستيشن".

ويجري حاليًا بناء ناطحة السحاب في منطقة الخليج التجاري وسط دبي، الشهيرة بناطحات سحاب وفنادق فخمة، حطمت أرقامًا قياسية، ومن المقرر أن تضم 256 شقة، تتراوح مساحاتها بين استوديوهات صغيرة ودوبلكس كبيرة بثلاث غرف نوم.

وستضم ناطحات "ذا باد" عددًا من التقنيات المتطورة التي تسمح للسكان بوضع برامجهم الخاصة، مثل القدرة على تغيير الإضاءة في شققهم، واستخدام أقفال بيومترية، وحتى مراقبة صحتهم بمرايا مستقبلية.

يُذكر أن ناطحة السحاب من تصميم شركة الهندسة "جيمس لو سايبرتيكشر"، في هونغ كونغ، والتي أرادت تشييد بناية فريدة ومثيرة للإعجاب.

وبدأ بناء ناطحة السحاب في العام 2007، ولكن بسبب الأزمة العالمية توقف المشروع في 2009، وبعد أربع سنوات استأنفت أعمال البناء مرة أخرى، ومن المتوقع انتهاؤها نهاية العام الجاري.