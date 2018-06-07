تقرير: رسوم المرافقين تخفض إيجارات المساكن في السعودية

توقع تقرير اقتصادي تواصل انخفاض إيجارات المساكن في السعودية هذا العام، نتيجة الزيادة المرتقبة في رسوم المرافقين للوافدين من 100 ريال (26.6 دولار) إلى 200 ريال (53.2 دولار) للمرافق الواحد.

وقال التقرير الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار"، اليوم الخميس، إن تطبيق هذه الرسوم في شهر تموز (يوليو) القادم سيدفع بالكثير من الوافدين إلى إرسال عوائلهم لبلادهم ما سيؤدي إلى تخفيض الطلب على المساكن.

وأضاف: "واصلت إيجارات المساكن في المملكة هبوطها ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المدى القصير خاصة أن الطلب سيتأثر سلبيًا بزيادة رسوم المرافقين".

وعلى عكس الإيجارات، توقع التقرير أن يكون هناك ارتفاع في أسعار المساكن في الوقت الذي استمرت فيه أسعار العقارات التجارية في الانخفاض.

وقال: "سجلت أسعار الوحدات السكنية اتجاهًا تصاعديًا في الآونة الأخيرة ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها في المدى المتوسط لكن بوتيرة أقل".

وأضاف: "لذلك يتوقع أن نرى تضاربًا في اتجاه أسعار المساكن وإيجارات المساكن في المدى القصير هذا العام نتيجة التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني بما فيها الإصلاحات الجارية في سوق العمل السعودي".

وبالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة توقع التقرير أن تبلغ نحو 3.1% العام الحالي نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط التي تساهم في زيادة معدلات التضخم في الدول المتقدمة التي تعتبر شريكًا تجاريًا مهمًا للمملكة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار واردات السعودية من تلك الدول، إضافة إلى صعود أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج من قبل المؤسسات الزراعية.

وقال التقرير: "على الرغم من تحديات التضخم إلا أننا نعتقد بأن تطبيق برنامج حساب المواطن وعلاوة التضخم التي تم منحها إلى جميع موظفي الحكومة هذا العام ستساعد المواطنين على التغلب على الضغوط التضخمية خلال العام".