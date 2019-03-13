السعودية لإعادة التمويل العقاري تصدر صكوكًا بقيمة 200 مليون دولار

قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة للحكومة، اليوم الأربعاء، إنها استكملت إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار) لآجال متعددة، وذلك في أول صفقة من نوعها لمصدر غير سيادي في المملكة في 2019.

ويأتي الإصدار في إطار برنامج وضعته الشركة في ديسمبر كانون الأول، يتيح لها إصدار صكوك مقومة بالعملة المحلية بما يصل إلى 11 مليار ريال.

وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي وحدة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي، إلى تسريع بناء المنازل، وهي مسألة اجتماعية حساسة ومن بين أولويات الإصلاحات الاقتصادية، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات.

وتسعى الشركة في نهاية المطاف إلى إعادة تمويل 20% من السوق الأولية لقروض الإسكان في السعودية، حيث تأمل السلطات في توسعتها إلى 500 مليار ريال بحلول 2020، وإلى 800 مليار ريال بحلول 2028.

وعينت الشركة إتش.إس.بي.سي السعودية كمرتب وحيد ومدير دفاتر لبرنامج الصكوك.

وربما يساعد البرنامج الشركة على أن تصبح مصدرًا رئيسيًا في سوق السندات المحلية السعودية. وزيادة النشاط في هذه السوق من بين أهداف الإصلاحات الاقتصادية.

وقال وزير الإسكان السعودي الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع التمويل العقاري إلى ما بين 60-80 مليار ريال في 2019.