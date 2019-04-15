تعرف على المدن العربية في لائحة أغلى 20 مدينة عقاريًا

أظهر تقرير أمريكي، اليوم الإثنين، أن 4 مدن عربية جاءت في قائمة أغلى 20 مدينة في العالم في أسعار الشقق، وهي الرياض وجدة وأبوظبي ودبي، في حين حلت العاصمة الإماراتية في المرتبة الثانية من حيث قيمة إيجار الشقق.

واحتلت هونغ كونغ، المركز الأول كأغلى مدينة في العالم في أسعار العقارات في مؤشر عام 2019، والذي أصدرته مؤسسة "سي بي ار اي"، التي تعد من أكبر الشركات الأمريكية في مجال الاستثمار العقاري.

وأظهر المؤشر أن متوسط سعر الشقة في هونغ كونغ يبلغ نحو 1.235 مليون دولار، في حين جاءت مدينة سنغافورة في المركز الثاني بسعر 874 ألف دولار للشقة، تلتها مدينة شنغهاي بسعر 872 ألف دولار وفانكوفر بسعر 815 ألف دولار، ثم شنجن بسعر 680 ألف دولار.

واحتلت لوس أنجلوس المركز السابع، تلتها بكين ثم باريس وكيب تاون وتورونو وسيدني.

وجاءت جدة في المركز الـ 13 بمتوسط سعر للعقار يبلغ 447 ألف دولار، تلتها ملبورن ثم دبلن ثم الرياض بسعر 415 ألف دولار ثم دبي بسعر 408 آلاف دولار وأبوظبي بسعر 404 آلاف دولار.

وبالنسبة لإيجار الشقق، صنف التقرير نيويورك كأغلى مدينة في العالم بمتوسط إيجار شهري للشقة 2170 دولارًا، في حين حلت أبوظبي وهونغ كونغ في المركز الثاني بإيجار يبلغ نحو 2060 دولارًا شهريًا.