مصر تقترض 3 مليارات دولار من بنوك صينية لتمويل إنشاءات العاصمة الجديدة (صور)

وقعت مصر ممثلة بوزارة الإسكان، في العاصمة الصينية بكين، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقياده بنك "ICBC".

وقال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، إن "قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ حوالي 834 مليون دولار تقريبًا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال بارك، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار (51 طابقًا)، بمساحة بنائية تبلغ 600 ألف".

وأفاد الوزير في بيان صدر عنه الأحد، بأن "منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة cscec الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم".

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، أضاف، "تم صب القواعد الخرسانية للبرج الأيقوني وباقي الأبراج، وجارٍ الانتهاء من أعمال الأساسات، في حين تم البدء في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في شهر أيار/مايو 2018، حيث جرى بدء أعمال التصميم، وتجهيزات الموقع، وإزالة المخلفات، وتسوية الموقع، وجسات التربة، والحفر، والأعمال الإنشائية، والأعمال الهيكلية للأرضيات".

وأكد الوزير أن "المقاول الدولي للمشروع، يتولى تنفيذ جميع الأعمال وفقًا للمعايير الدولية، إذ تهدف وزارة الإسكان ومقاول المشروع، إلى تحقيق التميز في صناعة البناء من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في بناء الأبراج، وتوطينها بالسوق المحلية، لتحقيق خطة الحكومة في الـ30 من يونيو 2020".

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سبق أن شهد مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكبر عملية صب للخرسانة المسلحة في تاريخ مصر، حيث تم صب نحو 18500م3 بأساسات البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا بارتفاع 385 مترًا، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.