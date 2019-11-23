البريطانيون يتصدرون السياح بالسعودية.. ولا تخفيف لحظر المشروبات الكحولية

تصدر البريطانيون يليهم الصينيون قائمة أعداد السياح الذين زاروا السعودية، وفق نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد، بحسب أحمد الخطيب، رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، اليوم السبت، عن الخطيب قوله، إن المملكة اجتذبت 50 ألف زائر منذ إطلاق التأشيرات السياحية، في شهر سبتمبر الماضي، ويأمل المسؤولون بثلاثة أضعاف هذا العدد تقريبًا، من تأشيرات السياحة؛ سعيًا لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط.

وكشف الخطيب أن حوالي 140 ألف شخص طلبوا التأشيرات السياحية، مضيفًا أن الأرقام "تتماشى مع توقعاتنا.. توقعنا أن يأتي المغامرون أولًا لاستكشاف البلد، وهذا ما يحدث".

وقال الخطيب إن المملكة "ستواصل الإصلاحات"، لكنه لم يتوقع تخفيف الحظر على استهلاك المشروبات الكحولية.

وقال: "لا أرى ذلك يحدث. عندما نروج السياحة لدينا، فإننا نروج التاريخ والتراث والثقافة، وأعتقد أن لدينا ما يكفي من العروض لضيوفنا".

وقال الخطيب، إنه يمكن السماح لأصحاب الأعمال بمزاولتها خلال أوقات الصلاة إذا أصبح الأمر "لا بد منه". وقال إن الوقت وإغلاق المحلات أثناء الصلاة "لا يمثل مشكلة".

وقال إنه في الوقت الحالي، يدير الناس وقتهم، وإغلاق المحلات أثناء الصلاة "لا يمثل مشكلة"، مضيفًا: "أعتقد أن هذه ليست عقبة أمام الناس للحضور والتسوق في مركز التسوق أو في الخارج". "لكن بالتأكيد، نحن نقيم رحلة السائح ونتلقى تعليقات قيّمة للغاية من سياحنا وزوارنا".