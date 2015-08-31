إفتتاح "ذا ريب رووم لاونج" في أبراج الإمارات جميرا

تم افتتاح ذا ريب رووم لاونج بأبراج الإمارات جميرا، ليكون وجهة جديدة راقية لكل الباحثين عن أناقة المكان والأجواء الديناميكية العصرية سواء لعقد اجتماع عمل أو للقاء الأصدقاء.

يعتبر ذا ريب رووم لاونج امتدادا ومكملا لمطعم الستيك الشهير ذا ريب رووم الحائز على العديد من الجوائز. يتمتع اللاونج بمدخله الخاص من خلال لوبي الفندق، وينقل ضيوفه إلى أجواء راقية فخمة من اللحظة الأولى من خلال الخصوصية التي يضيفها ديكوره الغني بالألوان الدافئة بنفحات من تدرجات ألوان الشمس المختلطة بالتركواز. يسيطر الخشب الداكن اللون والجلد على ديكورات ذا ريب رووم لاونج مانحا المكان شعورا مصقولا من الرفاهية.

يقع ذا ريب رووم لاونج بالقرب من مركز دبي المالي العالمي، ما يجعله المكان الأنسب لتناول قهوة الصباح والتي تتوفر من الساعة 9 صباحا، كما يوفر اللاونج قائمة غداء تناسب الباحثين عن وجبة سريعة بمعايير ونوعية ممتازة. تتضمن قائمة الغداء أطباق كلاسيكية كشطيرة الستيك، طبق مسيو كروكي بجبنة الغروييري السويسرية، شطيرة السالمون المدخن، تشكيلة من السلطات، بالإضافة الى الشاي المثلج والقهوة.

مع ساعات المساء، يتحول ذا ريب رووم لاونج إلى مكان مريح لقضاء وقت ممتع بعد يوم عمل طويل. يقدم اللاونج عروض خاصة يومية من الساعة 5:00 وحتى الساعة 8:00 مساءا ليتمكن ضيوفه من عيش أجواء اجتماعية ودية.

يستطيع ضيوف ذا ريب رووم لاونج الاستمتاع بمقبلات خفيفة قبل أو بعد تناول العشاء في مطعم ذا ريب رووم. يقدم اللاونج مقبلات متنوعة كالفوا غرا - كبد البط او الوز- مع سلطة الفاصولياء الدافئة الممدودة على خبز التوست، لفافات لحم العجل، شطائر لحم الواجيو، تشكيلة من الأجبان الشهية، بالإضافة إلى التشاركوتيري- اللحوم الباردة المطبوخة ـ.