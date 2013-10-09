هيئة الأمر بالمعروف تهاجم الصحافة

الرياض- (خاص) من ريمون القس

وجه عضو بارز في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" السعودية نقداً لاذعاً للصحافيين المنتقدين للهيئة وطالبهم بالتعاون معها بدلاً من التطاول عليها.

ورأى الشيخ صالح الفوزان أن من يحصي الزلات على رجال الهيئة يخالف مفهوم الستر في الإسلام، ويتدخل في شؤون الغير، ولا يحترم الخصوصيات.

وتساءل عمن أوكل إلى "أولئك الصحافيين هذه المهمة" مؤكداً على أن للهيئة حصانة تمنع التطاول عليها.

وأشار "الفوزان" إلى أن متابعة أخطاء رجال الهيئة والمحاسبة أو العفو ليس من اختصاص الصحافيين وإنما هناك جهات رسمية تتابع وتنظر في حل المشاكل.

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية تواجه بعض الانتقادات في عملها، ويتعرض رجالها وعددهم خمسة آلاف عضو إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع.