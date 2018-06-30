في معركة مثيرة.. أردنية تقتل أفعى تسللت إلى باحة منزلها (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة قالوا إنها أردنية، وهي تواجه أفعى بشجاعة كبيرة بعد أن دخلت ساحة منزلها.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، وجهت السيدة عدة ضربات إلى رأس الأفعى بواسطة حجر وعصا، قائلة: "أنا لا أخاف".

وكان أبناء السيدة في حالة خوف شديد، بعكس الأم التي تمكنت في النهاية من قتل الأفعى.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شجاعة المرأة وحسن تصرفها"، الأمر الذي جنبها وأطفالها ضررًا وأذى محققًا.