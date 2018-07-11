استمرار هيمنة الرجال على الرواتب الأعلى في الـ"بي بي سي" البريطانية

كشفت إحصائيات عن أعلى أجور للعاملين في شبكة "بي بي سي " البريطانية والتي تصل إلى 1.75 مليون جنيه إسترليني، يستحوذ الرجال على أغلبها.

واستحوذ غاري لينيكر" على صدارة القائمة من كريس إيفانز ليتصدر قائمة أثرياء الـ"بي بي سي" التي يهيمن عليها الرجال، ويصبح مذيع برنامج "ماتش أوف ذا داي" صاحب أعلى أجر يبلغ 1.75 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصبح كريس إيفانز مذيع برنامج "راديو تو بريكفاست" في المركز الثاني بأجر سنوي يبلغ 1.6 مليون جنيه إسترليني.

ويسيطر الرجال على أعلى 12 مركزًا في القائمة هذا العام، رغم الكثير من الجدل حول المساواة وفجوة الأجور بين الجنسين.

وأتى غراهام نورتون في المركز الثالث، حيث يجني من برنامجه "راديو 2 دي جي" ما يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، يليه ستيف رايت بمرتب 550 ألف جنيه إسترليني، وهيو إدواردز بمبلغ 520 ألف جنيه إسترليني، وجيريمي فاين بمبلغ 450 ألف جنيه إسترليني، وتبعهم ألان شيرر ونيكي كامبل بمبلغ 410 ألف جنيه إسترليني.

وفي المركز التاسع والأخير تساوت أجور نيك غريمسو، ستيفن نولان، جون همفريز، أندرو مار لتصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ومن جانبها زعمت الشبكة أنها تضم العديد من النجمات اللواتي تتلقين أجورهن من "بي بي سي ستوديوز"، ولذلك تغيبن عن هذه القائمة.