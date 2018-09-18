بالفيديو.. فتاة سودانية تتحدى رئيس هيئة العلماء على الهواء

تفاعل رواد مواقع التواصل في السودان مع مقطع فيديو لفتاة تدافع عن حق المرأة وحريتها في ارتداء ما تشاء من لباس واعتبروا كلامها تحديًا لرئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح الذي اكتفى بالاستماع لها.

وانفعلت الفتاة لدى سؤالها عن واقع المرأة السودانية في برنامج تلفزيوني لصالح تلفزيون ألماني ناطق بالعربية، معتبرة أن من حق الفتيات اختيار نمط الحياة الذي يرينه مناسبًا دون التعرض لمضايقات أو تحرش جنسي.

ولقيت كلمة الفتاة تصفيقًا من الجمهور المشارك في الحلقة، فيما لم تفلح محاولات رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح عن ثنيها عن إكمال فكرتها، وأيد مطالبتها له بالسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات حيث اكتفى بالقول: "حاضر".

https://www.youtube.com/watch?v=dDj_JTBX-pQ