تعود لـ3500 عام.. اكتشاف مقبرة أثرية لامرأة حامل في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأربعاء، عن اكتشاف مقبرة أثرية لامرأة حامل جنوبي البلاد تعود لنحو 3500 عام.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إن "البعثة الإيطالية الأمريكية الأثرية المشتركة، اكتشفت مقبرة لامرأة حامل في شهورها الأخيرة بمدينة أسوان".

وأوضحت أنه "تم العثور على الجثمان شبه كامل داخل جبانة كان قد استخدمها الرحالة الذين انتقلوا إلى مصر عبر المناطق الصحراوية من الناحية الجنوبية خلال عصر الانتقال الثاني (1750 - 1550) قبل الميلاد.

وذكرت أن "الدراسات الأولية أشارت إلى أن عمر السيدة عند الوفاة كان حوالي 25 عامًا وكانت في شهور حملها الأخيرة وعلى وشك الولادة، حيث إن هيكل الجنين موجود في منطقة الحوض وقد استقر بالفعل في وضعية الولادة".

وحسب الوزارة، كشفت التحاليل الأولية لرفات السيدة عن مشاكل أو اختلال في منطقة الحوض التي أوضحت أنها كانت ربما تعاني من كسر تم علاجه بطريقة غير صحيحة وهو على الأرجح ما أدى إلى الوفاة.

وأفادت وزارة الآثار بأن "الهيكل العظمي للسيدة وجد ملفوفًا بلفافة من الجلد، وبجوارها أوانٍ من الفخار، أحدهما جرة مصرية الصنع متهالكة نتيجة لكثرة الاستخدام، والأخرى وعاء مصقول باللون الأحمر والأسود من الداخل التي من المعتاد أن يصنعه الرحالة الذين كانوا يعيشون في هذه المنطقة وهي تشبه الأواني النوبية الصنع".