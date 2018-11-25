الشرطة التركية تفرق تظاهرة في اسطنبول ضد العنف بحق النساء‎

المصدر: ا ف ب

فرّقت الشرطة التركية الأحد، تظاهرة غير مرخصة في مدينة اسطنبول بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف بحق النساء، في بلد يسجل قتل مئات النساء سنويًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو ألف متظاهر ومتظاهرة احتشدوا في شارع الاستقلال المكتظ، حيث عمد المتظاهرون للتفرق بعد مشادات مع الشرطة استمرت ساعة ونصف.

وردد المتظاهرون هتافات: "لن نسكت ولسنا خائفين ولن نرضخ" وحملوا يافطات كتب عليها "ضد العنف بحق النساء" و"ندافع عن الحياة" و"النساء قويات متحدات".

كما منعت الشرطة تجمعًا آخر غير مرخص في اسطنبول على الضفة الآسيوية للمدينة، حيث لا تجيز السلطات التجمعات إلا نادرا منذ التظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة في 2013.

وقالت ياسمين اسمر: "المرأة في تركيا تتعرض للعنف من قبل الرجال في كافة المجالات أكانت في المنزل أو في العمل".

وذكرت طالبة: "نحن هنا لأننا ثائرات ولنقول إننا في منتهى القوة متحدات"، مشيرة إلى أنها تشارك في التحرك "دفاعًا عن حياتنا وطريقة عيشنا".

وتتهم جمعيات، الحكومة التركية، بعدم اتخاذ تدابير كافية لا بل تشجع الإفلات من العقاب.

وأطلقت الرئاسة التركية هذا الاسبوع حملة توعية مع شعار "العنف الأسري لا عذر له".