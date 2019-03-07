ميلانيا ترامب تكرم مديرة الشرطة النسائية الأردنية بجائزة المرأة الشجاعة

سلمت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ووزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، العقيد في جهاز الأمن الأردني خالدة الطوال جائزة وزير الخارجية الدولية للمرأة الشجاعة.

وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية هذه الجائزة سنويًا لعدد من النساء اللواتي يظهرن شجاعة استثنائية وقوة وقيادة في العمل، ويقدمن إسهامات مميزة في مجتمعاتهن.

ونالت العقيد الطوال، وهي مديرة الشرطة النسائية في جهاز الأمن، هذه الجائزة تقديرًا للإنجازات البارزة التي قدمتها على مدار خدمتها الطويلة في مديرية الأمن العام، ومساهمتها في دعم دور المرأة في الأردن.

وقد شهدت وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، اليوم، حفل تكريم عشر سيدات من أرجاء العالم، بينهن الأردنية العقيد الطوال، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وكانت العقيد الطوال قد التحقت بجهاز الأمن العام عام 1991، وعملت في عدة مواقع عكست دور المرأة الأردنية في نهوضها بواجباتها الشرطية وقدرتها على أن تكون فاعلة في كافة المواقع، وتميزت عبر سنوات خدمتها وانتقالها بين إدارات الإقامة والحدود، والعلاقات العامة، وحماية الأسرة.

كما تقلدت مناصب إدارية، حيث تولت إدارة مركز إصلاح وتأهيل النساء، وعملت نائبًا لمدير إدارة حماية الأسرة، وقائمًا بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وتشغل حاليًا منصب مدير إدارة الشرطة النسائية، وعضو الاتحاد الرياضي للشرطة، وعضو ائتلافي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

يشار إلى أن هذه الجائزة والتي انطلقت عام 2007م تأتي بتنظيم من وزارة الخارجية الأمريكية، لتسلط الضوء في كل عام على قصص نجاح لنساء رائدات على مستوى العالم، وقد تسلمت الجائزة هذا العام بالإضافة للعقيد الطوال من الأردن سيدات من بنغلادش، بورما، جيبوتي، مصر، إيرلندا، منوتينيجرو، بيرو، سيريلانكا وتنزانيا.