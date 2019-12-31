بالفيديو والصور.. شاهد احتفالات الإمارات بدخول العام الجديد

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انطلقت في دولة الإمارات، اليوم، احتفالات ضخمة، ترحيبًا بدخول العام الميلادي الجديد، حيث تجمع الآلاف في عدة مناطق في العاصمة أبوظبي وحول برج خليفة في دبي، الأطول في العالم، لمتابعة انطلاق الألعاب النارية إيذانًا بدخول العام 2020. https://twitter.com/hindalmehri/status/1212107645508866049 ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مقاطع فيديو ومجموعة صور للحظة بداية العام الجديد من برج خليفة. https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1212105612122824704 كما نشرت مشاهد احتفالية برج خليفة بمناسبة العام الجديد بتقنية "تايم لابس". https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1212114993824616453 https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1212111560551915520 https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1212110836027789313 https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1212108520683982853