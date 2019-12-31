بالفيديو والصور.. شاهد احتفالات الإمارات بدخول العام الجديد

انطلقت في دولة الإمارات، اليوم، احتفالات ضخمة، ترحيبًا بدخول العام الميلادي الجديد، حيث تجمع الآلاف في عدة مناطق في العاصمة أبوظبي وحول برج خليفة في دبي، الأطول في العالم، لمتابعة انطلاق الألعاب النارية إيذانًا بدخول العام 2020.
كل عام وانتوا بخير من ابوظبي ❤️ pic.twitter.com/ySCWcOQFjv
— هـ نّـ د (@hindalmehri) December 31, 2019
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مقاطع فيديو ومجموعة صور للحظة بداية العام الجديد من برج خليفة.
من #دبي إلى العالم.. كل عام وأنتم بخير#رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/K0mJ6WKKcj
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2019
كما نشرت مشاهد احتفالية برج خليفة بمناسبة العام الجديد بتقنية "تايم لابس".
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1212114993824616453
برج العرب في #دبي يحتفل بالعام الجديد بعروض ألعاب نارية مذهلة ومشاركة واسعة.@BurjAlArab#رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/TbvFz1vXcm
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2019
القرية العالمية تحتفل بالعام الجديد، جماهير كبيرة شاركت في الاحتفالات المبهرة.@GlobalVillageAE#رأس_السنة_في_دبي pic.twitter.com/7Dl3JdvxHp
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 31, 2019
https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1212108520683982853